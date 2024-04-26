gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Поселок Биофабрика

Выбрать дату
Апрель
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
26 апреля, 07:22
Ноябрь 2023
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
13 ноября 2023, 06:49
Рядом с детсадом. «Стройбетон» собирается строить еще одну высотку в Биофабрике
8 ноября 2023, 10:21
Октябрь 2023
В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку
27 октября 2023, 05:43
Сентябрь 2023
В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
В поселке вскоре планируют сдать еще одну новостройку, квартиры в которой поступят в продажу.
19 сентября 2023, 06:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика