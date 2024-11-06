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Олег Золотов

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2024
В омском «Амуре» планируют построить еще один дом
6 ноября, 09:13
В ЖК «Зеленый сад» одобрили строительство еще одного дома
10 сентября, 09:45
Над одним из «космических» СМУ Олега Золотова нависла угроза ликвидации
11 апреля, 11:13
Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
28 марта, 03:48
Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске
1 марта, 06:19
2023
Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»
19 декабря 2023, 10:32
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
13 ноября 2023, 06:49
Рядом с детсадом. «Стройбетон» собирается строить еще одну высотку в Биофабрике
8 ноября 2023, 10:21
Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»
2 ноября 2023, 05:09
В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку
27 октября 2023, 05:43
Застройка Амура продолжается. Олег Золотов подготовил проект еще одного дома в Омске
25 октября 2023, 10:11
Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию
19 октября 2023, 06:05
Опасные трубы, строительные авантюры и мужское достоинство. Новости воскресного Омска
24 сентября 2023, 14:00
Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
24 сентября 2023, 05:45
В Омске на 33-й Северной построят 16-этажную высотку на 343 квартиры
Возведением дома займется компания «Завод строительных конструкций № 1».
23 сентября 2023, 08:07
В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
В поселке вскоре планируют сдать еще одну новостройку, квартиры в которой поступят в продажу.
19 сентября 2023, 06:22
«Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика
11 сентября 2023, 09:46
В Омске Олегу Золотову одобрили проект строительства дома на 33-й Северной
22 августа 2023, 08:21
Олег Золотов назначил себя директором еще одной фирмы
14 августа 2023, 05:34
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
9 августа 2023, 13:33

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