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Евгения Золотова

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Топ-10 самых богатых женщин Омской области
22 августа, 06:50
Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске
1 марта, 06:19
На финишной прямой. Проект десятиэтажки в омском ЖК «Сады наука» прошел экспертизу
9 февраля, 12:27
2023
Экспертиза пройдена. В Омске построят десятиэтажный дом в ЖК «Сады Наука»
26 декабря 2023, 10:33
Рядом с детсадом. «Стройбетон» собирается строить еще одну высотку в Биофабрике
8 ноября 2023, 10:21
Топ-10 самых богатых женщин Омской области
19 сентября 2023, 08:36
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
9 августа 2023, 13:33
Компании Золотова одобрили проект строительства еще одного дома в омском «Амуре-2»
9 августа 2023, 04:59

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