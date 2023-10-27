В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Городу55 стало известно, что компании Олега Золотова — «Заводу строительных конструкций №1» — одобрили проект строительства многоквартирного жилого дома в поселке Биофабрика. Положительное заключение экспертизы накануне выдало ООО «Базис».
Речь идет о жилом доме №11. Его проект для застройщика разработал «Проектный институт „Венец“». Компанией, созданной в 2001 году и специализирующейся на деятельности в области архитектуры, владеют Сергей Стариков и Виктория Стенина. В прошлом году выручка проектного института составила 16 млн рублей, чистая прибыль — 87 тысяч.
Учредителем ООО «Завод строительных конструкций № 1» является «Производственно-коммерческий центр „Базис“», который принадлежит главе компании «Стройбетон» Олегу Золотову. Выручка компании-застройщика по итогам 2022 года достигла 1,6 млрд рублей.
Напомним, что ранее «Заводу строительных конструкций №1» выдали разрешение на строительство 16-этажного дома на 343 квартиры. Новый дом будут строить на 33-й Северной.
А пару дней назад, как рассказывал Город55, другой компании Золотова — «СМУ-10 Стройбетон „Северное“» — одобрили проект строительства многоэтажки в Амуре-2.