Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Строительство

В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку

27 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI
Строительство

Олегу Золотову одобрили проект еще одной высотки в омском поселке Биофабрика

Застройщиком выступает «Завод строительных конструкций №1».

Городу55 стало известно, что компании Олега Золотова — «Заводу строительных конструкций №1» — одобрили проект строительства многоквартирного жилого дома в поселке Биофабрика. Положительное заключение экспертизы накануне выдало ООО «Базис».

Речь идет о жилом доме №11. Его проект для застройщика разработал «Проектный институт „Венец“». Компанией, созданной в 2001 году и специализирующейся на деятельности в области архитектуры, владеют Сергей Стариков и Виктория Стенина. В прошлом году выручка проектного института составила 16 млн рублей, чистая прибыль — 87 тысяч.

Учредителем ООО «Завод строительных конструкций № 1» является «Производственно-коммерческий центр „Базис“», который принадлежит главе компании «Стройбетон» Олегу Золотову. Выручка компании-застройщика по итогам 2022 года достигла 1,6 млрд рублей.

Напомним, что ранее «Заводу строительных конструкций №1» выдали разрешение на строительство 16-этажного дома на 343 квартиры. Новый дом будут строить на 33-й Северной.

А пару дней назад, как рассказывал Город55, другой компании Золотова — «СМУ-10 Стройбетон „Северное“» — одобрили проект строительства многоэтажки в Амуре-2.

Застройка Амура продолжается. Олег Золотов подготовил проект еще одного дома в Омске
Узнать подробнее
#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Юлия Истомина#Поселок Биофабрика
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43