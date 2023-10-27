В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку

Речь идет о жилом доме №11. Его проект для застройщика разработал «Проектный институт „Венец“». Компанией, созданной в 2001 году и специализирующейся на деятельности в области архитектуры, владеют Сергей Стариков и Виктория Стенина. В прошлом году выручка проектного института составила 16 млн рублей, чистая прибыль — 87 тысяч.