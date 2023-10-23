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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В причинах смерти мужчины разбираются следователи и эксперты

В Омской области у придорожного кафе нашли труп водителя из Челябинской области

23 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
В причинах смерти мужчины разбираются следователи и эксперты

В Омской области на федеральной трассе нашли тело водителя из Челябинска

Причина смерти мужчины пока не установлена, тело находится в морге для вскрытия.

В Омской области следователи выясняют все причины смерти 55-летнего мужчины, тело которого нашли у придорожного кафе «777» на трассе Омск — Тюмень.

«В воскресенье, 22 октября, около 02:23 на 437 километре федеральной трассы около рабочего поселка Крутинка было найдено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность погибшего установили сразу — им оказался житель Челябинска. Мужчина работал водителем в ООО «ЮжУралТранс».

Что касается причин смерти мужчины, то они будут установлены по результатам вскрытия.

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