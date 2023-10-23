В Омской области у придорожного кафе нашли труп водителя из Челябинской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Омской области следователи выясняют все причины смерти 55-летнего мужчины, тело которого нашли у придорожного кафе «777» на трассе Омск — Тюмень.
«В воскресенье, 22 октября, около 02:23 на 437 километре федеральной трассы около рабочего поселка Крутинка было найдено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность погибшего установили сразу — им оказался житель Челябинска. Мужчина работал водителем в ООО «ЮжУралТранс».
Что касается причин смерти мужчины, то они будут установлены по результатам вскрытия.