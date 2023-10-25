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Posted 25 октября, 08:12

Published 25 октября, 08:12

Modified 25 октября, 08:12

Updated 25 октября, 08:12

Омич погиб на месте происшествия

В Омске из окна на 6 этаже выпал 62-летний мужчина

25 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Омич погиб на месте происшествия

В Омске 62-летний мужчина погиб после падения с 6 этажа

От полученных травм омич скончался на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 62-летнего мужчины, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома на улице Завертяева, 9/25.

«На тело мужчины с телесными повреждениями наткнулись жители многоэтажки во вторник, 24 октября, около 16:29, о чем и сообщили в силовые структуры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место криминалисты и эксперты установили, что все травмы получены при падении с высоты. Известно, что мужчина жил в этом же доме в квартире на 6-м этаже.

Между тем уже предварительно сделан вывод, что данная смерть не криминальная.

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