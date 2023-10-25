В Омске из окна на 6 этаже выпал 62-летний мужчина

Posted 25 октября, 08:12
Published 25 октября, 08:12
Modified 25 октября, 08:12
Updated 25 октября, 08:12
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 62-летнего мужчины, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома на улице Завертяева, 9/25.
«На тело мужчины с телесными повреждениями наткнулись жители многоэтажки во вторник, 24 октября, около 16:29, о чем и сообщили в силовые структуры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место криминалисты и эксперты установили, что все травмы получены при падении с высоты. Известно, что мужчина жил в этом же доме в квартире на 6-м этаже.
Между тем уже предварительно сделан вывод, что данная смерть не криминальная.