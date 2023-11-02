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За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей

2 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI
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В этом году омские организации понесли 6,5 млрд рублей убытков

Омскстат назвал убыточной деятельность 133 организаций, рентабельно же работали 385 организаций.

Так, согласно финансовым результатам за январь–август текущего года, омские организации получили положительный сальдированный финансовый результат. Его сумма составила 60,5 млрд рублей — на 18,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

Рентабельно работали 385 организаций, что составляет 74,3% от их общего числа, они получили прибыль в размере 67 млрд рублей — на 18,9% больше соответствующего периода 2022 года. Основную прибыль, по данным Омскстата, получили организации, специализирующиеся на «обрабатывающие производства» (54,8% от общей прибыли), «транспортировка и хранение» (17,3%), «торговля оптовая и розничная» (7,5%) и другие.

Убыточной же специалисты посчитали деятельность 133 организаций, с января по август они потерпели 6,5 млрд рублей убытков, что больше прошлогодних показателей на 23,7%. Однако доля убыточных организаций по сравнению с этим же периодом прошлого года сократилась на 0,4%. Наибольшие убытки имели организации, занимающиеся водоснабжением, утилизацией отходов, строительством и другие.

Фото: Омскстат
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