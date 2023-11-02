За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей

Убыточной же специалисты посчитали деятельность 133 организаций, с января по август они потерпели 6,5 млрд рублей убытков, что больше прошлогодних показателей на 23,7%. Однако доля убыточных организаций по сравнению с этим же периодом прошлого года сократилась на 0,4%. Наибольшие убытки имели организации, занимающиеся водоснабжением, утилизацией отходов, строительством и другие.