За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Так, согласно финансовым результатам за январь–август текущего года, омские организации получили положительный сальдированный финансовый результат. Его сумма составила 60,5 млрд рублей — на 18,4% больше, чем за такой же период прошлого года.
Рентабельно работали 385 организаций, что составляет 74,3% от их общего числа, они получили прибыль в размере 67 млрд рублей — на 18,9% больше соответствующего периода 2022 года. Основную прибыль, по данным Омскстата, получили организации, специализирующиеся на «обрабатывающие производства» (54,8% от общей прибыли), «транспортировка и хранение» (17,3%), «торговля оптовая и розничная» (7,5%) и другие.
Убыточной же специалисты посчитали деятельность 133 организаций, с января по август они потерпели 6,5 млрд рублей убытков, что больше прошлогодних показателей на 23,7%. Однако доля убыточных организаций по сравнению с этим же периодом прошлого года сократилась на 0,4%. Наибольшие убытки имели организации, занимающиеся водоснабжением, утилизацией отходов, строительством и другие.