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Published Сегодня, 12:43

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О пропаже рассказал муж. В Омске ищут 34-летнюю женщину с черными волосами

1 ноября 2023, 12:43
Фото: 1MI
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В Омске разыскивают черноволосую женщину, пропавшую три недели назад

Поисками пропавшей омички занимаются сотрудники отдела полиции №4.

С заявлением о пропаже в полицию обратился ее супруг. Он рассказал, что женщина ушла из дома еще в прошлом месяце — 10 октября, но до сих пор не вернулась.

Приметы, по которым можно узнать пропавшую: рост 165 см, плотное телосложение и овальное лицо, волосы у омички черного цвета, глаза — карие.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на выяснение места возможного появления женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих информацией, которая может помочь при поисках, звонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

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