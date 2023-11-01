О пропаже рассказал муж. В Омске ищут 34-летнюю женщину с черными волосами

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
С заявлением о пропаже в полицию обратился ее супруг. Он рассказал, что женщина ушла из дома еще в прошлом месяце — 10 октября, но до сих пор не вернулась.
Приметы, по которым можно узнать пропавшую: рост 165 см, плотное телосложение и овальное лицо, волосы у омички черного цвета, глаза — карие.
Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на выяснение места возможного появления женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих информацией, которая может помочь при поисках, звонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.