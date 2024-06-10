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Пропала женщина

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Никаких новостей две недели. В Омске пропала женщина со шрамом под правой бровью
10 июня, 07:59
Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки
5 марта, 12:18
В сером пальто. В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка
Пропавшая до сих пор не вышла на связь, к поискам подключились волонтеры.
5 марта, 09:12
Может нуждаться в помощи. В Омске второй день ищут 48-летнюю женщину
Сообщение о пропаже омички появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас».
16 февраля, 09:52
Не выходит на связь. В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину
Сообщение о поисках опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.
26 января, 08:58
Вышла из дома и пропала. В Омске ищут 73-летнюю пенсионерку в зеленом пальто
О местонахождении женщины ничего не известно с 17 января.
18 января, 10:53
В Омской области ищут женщину, которая пропала в конце прошлого года
Жительница Марьяновского района ушла из дома 27 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
18 января, 04:15
Исчезла без следа. В Омске ищут женщину в черной шубе, пропавшую почти месяц назад
Поисково-спасательный отряд объявил, что им нужна помощь добровольцев, которые подключатся к поискам пропавшей.
11 января, 05:19
2023
Вышла из дома и не вернулась. В Омске ищут женщину в шубе, пропавшую две недели назад
Информация об исчезновении омички появилась в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
27 декабря 2023, 10:32
О пропаже рассказал муж. В Омске ищут 34-летнюю женщину с черными волосами
Поисками пропавшей омички занимаются сотрудники отдела полиции №4.
1 ноября 2023, 12:43
Вышла из дома и исчезла. В Омске ищут 59-летнюю женщину в коричневом пуховике
Добровольцы рассказали, как выглядит исчезнувшая, и попросили помощь неравнодушных омичей.
30 октября 2023, 10:19
Ищут добровольцы. В Омске исчезла коротковолосая женщина в черном пальто
О пропавшей известно немногое, но поисковики опубликовали фотографию, как она выглядит.
25 октября 2023, 05:32
«Не могу говорить, я в аду». Пропавшая полгода назад омичка попросила помощи у мужа
21 октября 2023, 08:19
Купила билет и пошла на рынок. В Омске ищут женщину, исчезнувшую 34 года назад
17 октября 2023, 10:12
Есть проблемы с памятью. В Омске исчезла кареглазая пенсионерка в цветастой кофте
29 августа 2023, 08:15
В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах
Последний раз ее видели в Полтавском районе.
3 июля 2023, 06:59
В Омске почти неделю ищут 40-летнюю женщину в штанах песочного цвета
Поисково-спасательный отряд подключился к поискам пропавшей и сообщил, как выглядит омичка.
10 мая 2023, 02:37
В Омской области пропала без вести 74-летняя пенсионерка
Женщина пропала 21 февраля 2023.
28 марта 2023, 12:44
2022
В Омске продолжают искать пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве
Женщина пропала девятнадцать дней назад.
5 сентября 2022, 14:00

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