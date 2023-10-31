Шрам под глазом, отсутствуют зубы. В Омске ищут 31-летнего пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Омске ищут пропавшего 31-летнего Николая Буркина. Мужчина ушел из дома с улицы Красный Пахарь 8 октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Николай Буркин был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки. Особые приметы: шрам под левым глазом, отсутствуют зубы. Фото пропавшего опубликовали в паблике «Доброспас-Омск».
Всех, кому известно что-либо о местонахождении Николая Буркина, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по номеру 02(102).
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