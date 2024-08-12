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ПО "Полет"

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2024
В Омске начали серийный выпуск ракет семейства «Ангара»
12 августа, 11:29
На старт, внимание, пуск. Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля
Ракету тяжелого класса произвели на омском заводе «Полет».
8 апреля, 02:14
Полетит! На космодроме «Восточный» собрали «пакет» омской ракеты «Ангара-А5»
Специалисты космического центра показали, как выглядит ракета тяжелого класса, произведенная на базе омского предприятия.
16 февраля, 08:06
2023
Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
Электрические проверки ракеты проходили на контрольно-испытательной станции омского предприятия «Полет».
23 декабря 2023, 12:35
Смерть омской журналистки, испытания ракеты и новая картина во Врубеле. Омск сегодня
4 ноября 2023, 14:00
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
После всех проверок ракету отправят на космодром Восточный.
4 ноября 2023, 05:25
Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч
31 октября 2023, 02:50
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Разработкой документации и самой реконструкцией занимается компания «ЯнтарьСервисБалтик» из Калининграда.
10 октября 2023, 11:05
К расследованию пожара в омской маршрутке подключилась прокуратура
«ГАЗель» вспыхнула 30 мая посреди дня у остановки «ПО Полет».
30 мая 2023, 09:38
Скоро полетит. Из Омска на космодром Восточный отправили макет ракеты «Ангара-А5»
Макет будет использоваться для различных испытаний.
6 мая 2023, 06:21
Бывшему директору ПО «Полет» вынесли приговор за мошенничество
Экс-руководитель завода вместе со своим двоюродным братом похитили у АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» больше 19 млн рублей.
26 апреля 2023, 05:07

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