Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Иллюстрация

Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий

28 октября 2023, 03:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В минимущества Омской области массово набирают специалистов и начальников

Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

В министерстве имущественных отношений Омской области накануне, 27 октября, опубликовали сразу 29 свежих вакансий. Заявки от кандидатов принимают до 16 ноября, предусмотрен конкурсный отбор.

Так, в ведомстве ищут начальников отделов. Руководящие должности подразумевают наличие высшего образования, опыта государственной службы, знания законов. Будущим начальникам отделов готовы предложить зарплату 44 600 до 59 200 рублей.

Также требуется начальник сектора на зарплату от 41 600 до 55 900 рублей, советники (от 38 700 до 52 600 рублей), консультанты (от 37 200 до 50 900 рублей), главные специалисты (от 31 400 до 43 300 рублей) Требования такие же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выросла средняя предлагаемая зарплата — до 44 791 рубля.

До 45 тысяч рублей. В Омске выросла средняя предлагаемая зарплата
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Зарплата#Начальник#Кандидаты#Высшее образование#Вакансии#Евгений Игишев
Подпишитесь
Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
Сегодня, 06:12
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Вчера, 04:46
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Вчера, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Вчера, 07:23
«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу
Сегодня, 03:00