Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В министерстве имущественных отношений Омской области накануне, 27 октября, опубликовали сразу 29 свежих вакансий. Заявки от кандидатов принимают до 16 ноября, предусмотрен конкурсный отбор.
Так, в ведомстве ищут начальников отделов. Руководящие должности подразумевают наличие высшего образования, опыта государственной службы, знания законов. Будущим начальникам отделов готовы предложить зарплату 44 600 до 59 200 рублей.
Также требуется начальник сектора на зарплату от 41 600 до 55 900 рублей, советники (от 38 700 до 52 600 рублей), консультанты (от 37 200 до 50 900 рублей), главные специалисты (от 31 400 до 43 300 рублей) Требования такие же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выросла средняя предлагаемая зарплата — до 44 791 рубля.