Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий

Также требуется начальник сектора на зарплату от 41 600 до 55 900 рублей, советники (от 38 700 до 52 600 рублей), консультанты (от 37 200 до 50 900 рублей), главные специалисты (от 31 400 до 43 300 рублей) Требования такие же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.