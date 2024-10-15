gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Полет

Выбрать дату
2024
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
В Омске начали серийный выпуск ракет семейства «Ангара»
12 августа, 11:29
«Низковато летит». Горожане заметили вертолеты в небе над Омском
5 июня, 09:37
Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент
Перевозчик, обслуживающий направление, проработал чуть больше года.
21 апреля, 05:49
«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей
16 апреля, 08:42
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Собранную в Омске ракету решили не запускать в последний момент, предварительно, из-за проблем с пожарной безопасностью.
9 апреля, 09:12
Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»
Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» занимались около 6 лет.
4 марта, 04:21
2023
Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
Электрические проверки ракеты проходили на контрольно-испытательной станции омского предприятия «Полет».
23 декабря 2023, 12:35
Снегокат и экскурсия на «Полет». Мечты юных омичей исполнят на «Елке желаний»
22 декабря 2023, 03:44
5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»
4 декабря 2023, 05:38
Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч
31 октября 2023, 02:50
С июня из Омска запустят авиарейс в Томск
Билетов в продаже пока нет.
12 мая 2023, 09:44
Бывшему директору ПО «Полет» вынесли приговор за мошенничество
Экс-руководитель завода вместе со своим двоюродным братом похитили у АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» больше 19 млн рублей.
26 апреля 2023, 05:07
В Омске с 1 июня запустят авиарейсы в Горно-Алтайск
Полеты по маршруту будут субсидированными.
19 апреля 2023, 10:41
2022
15-часовая задержка рейса из Омска в Таиланд заинтересовала прокуроров
Задержка произошла в связи с техническими неполадками, но прокуратуру такое объяснение не устроило.
22 декабря 2022, 12:37
Три дня в полете. В небе над Омском заметили подозрительные самолеты
Очевидцы делятся фотографиями и видео самолетов, на которых можно разглядеть объяснение того, зачем они поднялись в воздух.
12 сентября 2022, 08:07
Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан
19 июля 2022, 09:09
Выбор все шире. Из Омского аэропорта начнут летать новые самолеты в Тюмень
Первый полет запланирован на понедельник, 4 июля.
4 июля 2022, 06:29
Выбор все меньше. Из Омска внезапно отменили рейсы в Москву и Санкт- Петербург
Отменили несколько рейсов.
24 июня 2022, 08:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика