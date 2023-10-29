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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:56

иллюстрация

Перезимуем. В Омской области готовы заплатить 50 млн за автосамосвалы

29 октября 2023, 04:53
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область поставят 7 автосамосвалов за 50 млн рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 ноября.

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на поиск подрядчика для поставки семи автосамосвалов. Заказчик — региональное управление дорожного хозяйства и благоустройства. Начальная цена контракта — 50 750 000 рублей.

Требования к транспорту: 2023 год выпуска, мощность двигателя — 390 лошадиных сил, объем кузова — 20 кубометров, оснащение спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, «черный ящик», светодиодная индикация, датчик уровня топлива и прочее.

Подрядчику предстоит самостоятельно поставить машины к зданию №25 по улице 70 лет Октября. На работу отводится 20 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие принимаются до 9 ноября.

Правительство Омской области ищет подрядчика для диагностики и ремонта своих машин
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#Экономика#Снег#Омск#Омская область#Аукцион#Подрядчик#Уборка снега#Новости
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