Перезимуем. В Омской области готовы заплатить 50 млн за автосамосвалы

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на поиск подрядчика для поставки семи автосамосвалов. Заказчик — региональное управление дорожного хозяйства и благоустройства. Начальная цена контракта — 50 750 000 рублей.
Требования к транспорту: 2023 год выпуска, мощность двигателя — 390 лошадиных сил, объем кузова — 20 кубометров, оснащение спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, «черный ящик», светодиодная индикация, датчик уровня топлива и прочее.
Подрядчику предстоит самостоятельно поставить машины к зданию №25 по улице 70 лет Октября. На работу отводится 20 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие принимаются до 9 ноября.