Застройка Амура продолжается. Олег Золотов подготовил проект еще одного дома в Омске

Posted 25 октября, 10:11
Published 25 октября, 10:11
Modified 25 октября, 10:30
Updated 25 октября, 10:30
«Стройбетон» продолжает активно застраивать жилой район Амур-2. Как стало известно Городу55, застройщик получил положительное заключение экспертизы на проект очередного дома. Одобрили Олегу Золотову, который владеет «Стройбетоном», проект строительства жилого дома №7 в микрорайоне №3.
В качестве экспертной организации выступило ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Разработкой проектной документации занималось «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова. По итогам прошлого года выручка компании составила 2,6 млрд рублей.
Застройщик — учрежденная Золотовым в декабре 2021-го компания «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». Кстати, разрешения на строительство домов №9-13 в микрорайоне №3 «Стройбетон» получил в мае — сентябре этого года.
Ранее Город55 рассказывал о новой компании, которую на прошлой неделе зарегистрировал Олег Золотов. Директором ООО «Строительно-монтажное управление 1 завода строительных конструкций №1» стал Александр Петрик.