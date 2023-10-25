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Posted 25 октября, 10:11

Published 25 октября, 10:11

Modified 25 октября, 10:30

Updated 25 октября, 10:30

Иллюстрация

Застройка Амура продолжается. Олег Золотов подготовил проект еще одного дома в Омске

25 октября 2023, 10:11
Фото: Город55
Иллюстрация

Омской фирме Олега Золотова одобрили проект очередного дома в Амуре

Новая многоэтажка появятся в микрорайоне №3.

«Стройбетон» продолжает активно застраивать жилой район Амур-2. Как стало известно Городу55, застройщик получил положительное заключение экспертизы на проект очередного дома. Одобрили Олегу Золотову, который владеет «Стройбетоном», проект строительства жилого дома №7 в микрорайоне №3.

В качестве экспертной организации выступило ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Разработкой проектной документации занималось «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“», которым владеет Евгения Золотова. По итогам прошлого года выручка компании составила 2,6 млрд рублей.

Застройщик — учрежденная Золотовым в декабре 2021-го компания «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». Кстати, разрешения на строительство домов №9-13 в микрорайоне №3 «Стройбетон» получил в мае — сентябре этого года.

Ранее Город55 рассказывал о новой компании, которую на прошлой неделе зарегистрировал Олег Золотов. Директором ООО «Строительно-монтажное управление 1 завода строительных конструкций №1» стал Александр Петрик.

Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию
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#Омск#Строительство#Амур#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Стройбетон#Юлия Истомина
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