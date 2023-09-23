В Омске на 33-й Северной построят 16-этажную высотку на 343 квартиры

В Омске на улице 33-я Северная в Амурском поселке построят 16-этажный дом. Разрешение на строительство получил «Завод строительных конструкций № 1» от департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска, сообщили 22 сентября в пресс-службе городской администрации.