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В Омске на 33-й Северной построят 16-этажную высотку на 343 квартиры

23 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
Возведением дома займется компания «Завод строительных конструкций № 1».

В Омске на улице 33-я Северная в Амурском поселке построят 16-этажный дом. Разрешение на строительство получил «Завод строительных конструкций № 1» от департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска, сообщили 22 сентября в пресс-службе городской администрации.

По плану в новостройке будет 343 квартиры. Площадь жилья составит 16992,22 кв. м.

Отметим, что учредителем ООО «Завод строительных конструкций № 1» является «Производственно-коммерческий центр „Базис“», который принадлежит главе компании «Стройбетон» Олегу Золотов.

В минувший вторник, 19 сентября, в Омске в поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья. Новостройку возвела компания «Стройбетон».

В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
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#Стройка#Омск#Мэрия#Омская область#Строительство#Олег Золотов#Стройбетон#Евгений Игишев
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