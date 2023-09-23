В Омске на 33-й Северной построят 16-этажную высотку на 343 квартиры

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
В Омске на улице 33-я Северная в Амурском поселке построят 16-этажный дом. Разрешение на строительство получил «Завод строительных конструкций № 1» от департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска, сообщили 22 сентября в пресс-службе городской администрации.
По плану в новостройке будет 343 квартиры. Площадь жилья составит 16992,22 кв. м.
Отметим, что учредителем ООО «Завод строительных конструкций № 1» является «Производственно-коммерческий центр „Базис“», который принадлежит главе компании «Стройбетон» Олегу Золотов.
В минувший вторник, 19 сентября, в Омске в поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья. Новостройку возвела компания «Стройбетон».