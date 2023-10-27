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Published Сегодня, 06:43

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Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом

27 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
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Стало известно, что каждый 10-й омич хотя бы раз пользовался прокатом самокатов

В Омске в этом сезоне на улицах города для проката были доступны 1600 самокатов.

В Омске с наступлением холодов завершился сезон проката электросамокатов. Всего в этом сезоне в городе для кикшеринга были доступны 1600 самокатов. Город55 узнал подробности в компании Whoosh.

«За 7 месяцев сезона каждый 10-й житель города совершили хотя бы одну поездку на самокатах сервиса. Количество поездок омичей на самокатах Whoosh в этом году увеличилось на 37% по сравнению с прошлым сезоном. При этом более 78% всех поездок совершалось по транспортному сценарию. Это были относительно короткие поездки от остановок общественного транспорта до жилых кварталов, торговых и бизнес центров», — рассказали в организации.

Средняя продолжительность одной поездки составила 14 минут 5 секунд.

Зимой самокаты пройдут техобслуживание, а с приходом весны и тепла снова вернуться на улицы Омска.

«Более 99,9% всех поездок на самокатах Whoosh происходило без происшествий и ДТП, а количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в этом сезона в Омске снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом», — добавили в кикшеринговой компании.

Отметим, что в этом сезоне в Госавтоинспекции зафиксировали несколько аварий с самокатами. Так, в июне на Левом берегу водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на самокате. Школьнику потребовалась помощь врачей. В ГИБДД также напомнили, где можно кататься на самокатах:

Омичам рассказали, где можно кататься на самокатах
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#Общество#Транспорт#ДТП#Омск#Омская область#Самокаты#Самокат#Евгений Игишев#Прокат
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