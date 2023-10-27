Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом

Отметим, что в этом сезоне в Госавтоинспекции зафиксировали несколько аварий с самокатами. Так, в июне на Левом берегу водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на самокате. Школьнику потребовалась помощь врачей. В ГИБДД также напомнили, где можно кататься на самокатах: