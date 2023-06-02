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Омичам рассказали, где можно кататься на самокатах

2 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI
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На тротуаре преимущество движения остается за пешеходом.

Омичам рассказали, где можно кататься на самокатах. О правилах дорожного движения напомнила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

«Есть тротуар, велопешеходная дорожка, велосипедная дорожка. Только при их отсутствии можно двигаться по обочине. А при невозможности движения по обочине, можно двигаться по краю проезжей части. На пешеходном переходе самокатчик должен спешиться, как и велосипедист. Проезжую часть можно пересекать только в пешем порядке», — рассказала представитель омской Госавтоинспекции в эфире телеканала «Россия-1».

Также Наталья Бобылева добавила, что на тротуаре преимущество движения остается за пешеходом. И любителям езды на самокате это необходимо учитывать.

Напомним, с 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах стали полноправными участниками дорожного движения. Подробнее о нововведениях в нашем материале:

Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД
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#Самокат#ПДД#ГИБДД#Город#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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