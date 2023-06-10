В Омске на Левобережье водитель сбил 15-летнего подростка на самокате

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Сегодня, 10 июня, около полудня на Левом берегу водитель иномарки сбил подростка на самокате.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал по улице Лукашевича. Возле дома №27 мужчина сбил 15-летнего подростка, ехавшего на самокате. В результате ДТП, школьнику понадобилась помощь врачей.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что кататься на самокатах можно по пешеходным и велодорожкам. Только при их отсутствии разрешается ехать по обочине, либо по краю проезжей части.