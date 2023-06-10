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В Омске на Левобережье водитель сбил 15-летнего подростка на самокате

10 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI
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Школьнику потребовалась помощь врачей.

Сегодня, 10 июня, около полудня на Левом берегу водитель иномарки сбил подростка на самокате.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал по улице Лукашевича. Возле дома №27 мужчина сбил 15-летнего подростка, ехавшего на самокате. В результате ДТП, школьнику понадобилась помощь врачей.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что кататься на самокатах можно по пешеходным и велодорожкам. Только при их отсутствии разрешается ехать по обочине, либо по краю проезжей части.

Омичам рассказали, где можно кататься на самокатах
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#Евгений Игишев#Самокат#ДТП#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия#Омск#Омская область
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