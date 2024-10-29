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Прокат

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Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
В Омске выставили на продажу бизнес по прокату электросамокатов
22 апреля, 05:31
«Холоп 2» продолжил удерживать лидерство в омском прокате
Больше 150 тысяч зрителей и 3 тысяч сеансов. А вместе с тем — больше 40 миллионов рублей заработанных на прокате.
4 февраля, 13:26
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
В рамках акции «Рождественские катания» выход на лед стадионов «Юность», «Энергия» и ледовой арены им. Леонида Киселева бесплатен.
7 января, 06:15
2023
Сказки и биографии. Что смотрели омичи в кинотеатрах в октябре
6 ноября 2023, 11:09
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
27 октября 2023, 06:43
Самокаты ушли на зимние каникулы. В Омске завершился сезон кикшеринга
27 октября 2023, 06:18
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
20 октября 2023, 04:17
Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы
26 сентября 2023, 11:34
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
6 сентября 2023, 08:06
Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня
19 августа 2023, 14:00
Пункты проката самокатов в Омске будут штрафовать за нарушение правил парковки
24 июля 2023, 11:33
Ударила лошадь по морде. Возле омского цирка произошел конфликт из-за конного проката
12 июня 2023, 13:24
Плавающие Bently и BMW. Омичам предлагают покататься на люксовых катамаранах
Горожан порадовал креативный подход организаторов отдыха.
16 мая 2023, 05:59
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
27 марта 2023, 07:05

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