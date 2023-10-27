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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

В Омске завершился сезон проката электросамокатов

Самокаты ушли на зимние каникулы. В Омске завершился сезон кикшеринга

27 октября 2023, 06:18
Фото: Евгений Игишев / Город55

В Омске завершился сезон проката электросамокатов

Самокаты пока еще остаются на улицах города, но уже не доступны для поездок.

В Омске официально завершился сезон кикшеринга. Пока что на улицах города еще можно встретить электросамокаты, но воспользоваться ими уже нельзя. Подробности корреспонденту Города55 рассказали в компании Whoosh.

«В Омске выпал снег и температура днем не превышает 0 градусов. Сервис Whoosh завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города. Этот процесс займет некоторое время, но самокаты, которые пока остаются на улицах города, уже недоступны для поездок», — сообщил представитель компании Денис Балакирев.

В этом сезоне в Омске работали 1600 электроосамокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что с весны вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах стали полноправными участниками дорожного движения:

Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД
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#Транспорт#Омск#Омская область#Самокат#Евгений Игишев#Прокат#Кикшеринг
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