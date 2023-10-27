Самокаты ушли на зимние каникулы. В Омске завершился сезон кикшеринга

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Омске официально завершился сезон кикшеринга. Пока что на улицах города еще можно встретить электросамокаты, но воспользоваться ими уже нельзя. Подробности корреспонденту Города55 рассказали в компании Whoosh.
«В Омске выпал снег и температура днем не превышает 0 градусов. Сервис Whoosh завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города. Этот процесс займет некоторое время, но самокаты, которые пока остаются на улицах города, уже недоступны для поездок», — сообщил представитель компании Денис Балакирев.
В этом сезоне в Омске работали 1600 электроосамокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что с весны вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах стали полноправными участниками дорожного движения: