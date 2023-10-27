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Грот

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Октябрь 2023
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
27 октября 2023, 07:23
Апрель 2023
Омская группа «Грот» отыграет онлайн-концерт из-за срыва выступлений на площадках
В марте музыканты сообщили об отмене нескольких концертов из-за «давления со стороны ведомств».
18 апреля 2023, 12:23
Март 2023
«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
22 марта 2023, 06:53

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