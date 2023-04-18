Омская группа «Грот» отыграет онлайн-концерт из-за срыва выступлений на площадках

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Омская группа «Грот» проведет онлайн-концерт из-за срыва выступлений. Об этом музыканты сообщили в официальном паблике группы сегодня, 18 апреля.
«Друзья, все наши попытки продолжить концертную деятельность в России не увенчались успехом, мероприятия срываются регулярно и с завидным усердием. Наш коллектив далеко не первый, с которым случилось подобное. К сожалению, сейчас это распространённая практика», — написали музыканты.
Коллектив анонсировал онлайн-концерт, трансляция которого будет доступна на youtube-канале группы 19 апреля в 23:00 по омскому времени. Музыканты также обещали ответить на вопросы зрителей из комментариев.
Напомним, в марте музыканты сообщили об отмене нескольких концертов из-за «давления со стороны ведомств». Позже участники коллектива заявили, что перенесли выступления на осень.