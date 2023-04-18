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Омская группа «Грот» отыграет онлайн-концерт из-за срыва выступлений на площадках

18 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
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В марте музыканты сообщили об отмене нескольких концертов из-за «давления со стороны ведомств».

Омская группа «Грот» проведет онлайн-концерт из-за срыва выступлений. Об этом музыканты сообщили в официальном паблике группы сегодня, 18 апреля.

«Друзья, все наши попытки продолжить концертную деятельность в России не увенчались успехом, мероприятия срываются регулярно и с завидным усердием. Наш коллектив далеко не первый, с которым случилось подобное. К сожалению, сейчас это распространённая практика», — написали музыканты.

Коллектив анонсировал онлайн-концерт, трансляция которого будет доступна на youtube-канале группы 19 апреля в 23:00 по омскому времени. Музыканты также обещали ответить на вопросы зрителей из комментариев.

Напомним, в марте музыканты сообщили об отмене нескольких концертов из-за «давления со стороны ведомств». Позже участники коллектива заявили, что перенесли выступления на осень.

«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
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#Евгений Игишев#Грот#Концерт#Отмена концерта#Youtube#Культура#Общество#Омск
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