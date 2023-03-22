«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Омская рэп-группа «ГРОТ» рассказала о проблемах с концертными площадками. Об этом сами музыканты сообщили в своем чате для поклонников.
«Друзья, клубы нам массово отказывают из-за давления со стороны ведомств, мы пытаемся искать альтернативные площадки для проведения концерта, надеемся на лучшее, официальных отмен ни в одном из городов нет, следите за информацией, о смене площадки мы обязательно сообщим, возможно это произойдёт в день концерта», — рассказали музыканты.
В частности, известно об отмене концерта в Тюмени, который должен был состоятся завтра, 23 марта, в клубе «Руки вверх». Информация об этом появилась за два дня до выступления в официальном паблике мероприятия.
В 2015 году песня «Дым» у группы «Грот» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области. В октябре прошлого года омича оштрафовали на 1 тысячу рублей за публикацию запрещенной композиции в социальных сетях.