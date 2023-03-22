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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов

22 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
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Уже известно об отмене выступления в одном из клубов Тюмени, которое должно было состоятся 23 марта.

Омская рэп-группа «ГРОТ» рассказала о проблемах с концертными площадками. Об этом сами музыканты сообщили в своем чате для поклонников.

«Друзья, клубы нам массово отказывают из-за давления со стороны ведомств, мы пытаемся искать альтернативные площадки для проведения концерта, надеемся на лучшее, официальных отмен ни в одном из городов нет, следите за информацией, о смене площадки мы обязательно сообщим, возможно это произойдёт в день концерта», — рассказали музыканты.

В частности, известно об отмене концерта в Тюмени, который должен был состоятся завтра, 23 марта, в клубе «Руки вверх». Информация об этом появилась за два дня до выступления в официальном паблике мероприятия.

В 2015 году песня «Дым» у группы «Грот» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области. В октябре прошлого года омича оштрафовали на 1 тысячу рублей за публикацию запрещенной композиции в социальных сетях.

Омич несколько лет распространял «запрещенку» через соцсети и не знал об этом
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#Евгений Игишев#Концерт#Отмена концерта#Грот#Рэп#Город#Общество#Омск#Омская область
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