Катайся, сколько надо. В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Заместитель департамента транспорта мэрии Омска Сергей Фальковский рассказал, что предстоящей зимой один из городских маршрутов получит новый статус. Речь идет о популярном автобусе, которые связывает поселок Солнечный с железнодорожным вокзалом.
С 1 декабря маршрут № 24 станет магистральным. Это означает, что он будет работать с 06:00 до 23:00. Интервал движения в часы пик составит семь-восемь минут.
Кроме того, как сообщил чиновник в эфире ГТРК «Иртыш», магистральными с приходом зимы станут маршруты № 29 и 45.
Уже магистральными являются автобусные маршруты № 22 и № 33 и троллейбусные — № 3, № 4, № 15 и № 67.