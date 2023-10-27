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В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным

Катайся, сколько надо. В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным

27 октября 2023, 10:46

В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным

Курсировать до 23 часов с декабря также будут еще два других маршрута.

Заместитель департамента транспорта мэрии Омска Сергей Фальковский рассказал, что предстоящей зимой один из городских маршрутов получит новый статус. Речь идет о популярном автобусе, которые связывает поселок Солнечный с железнодорожным вокзалом.

С 1 декабря маршрут № 24 станет магистральным. Это означает, что он будет работать с 06:00 до 23:00. Интервал движения в часы пик составит семь-восемь минут.

Кроме того, как сообщил чиновник в эфире ГТРК «Иртыш», магистральными с приходом зимы станут маршруты № 29 и 45.

Уже магистральными являются автобусные маршруты № 22 и № 33 и троллейбусные — № 3, № 4, № 15 и № 67.

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#Город#Транспорт#Омск#Автобус#Пассажирский автобус#Магистральный маршрут#Алина Ясинская
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