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Posted Вчера, 06:52

Published Вчера, 06:52

Modified Вчера, 06:54

Updated Вчера, 06:54

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Ученые из омского политеха создали аналог импортных деталей для нефтепереработки

26 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
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В ОмГТУ создали отечественные аналоги импортных деталей для нефтепереработки

Изделие носит название «Форсунка». Планируется выпускать до тысячи деталей в месяц.

Ученые из ОмГТУ изготовили партию деталей для нефтепереработки, которые заменят импортные аналоги. Подробности сегодня, 26 октября, рассказали на сайте вуза.

В процессе переработки нефти особую роль играют катализаторы. Они запускают и ускоряют химические процессы. Раньше катализаторы приходили из-за границы, но после того, как поставки были прекращены, встала задача заменить их на отечественные аналоги.

«Для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности мы создали изделие — „Форсунка“, которое используется в качестве основного расходного материала. В специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре. В результате данным решением нам удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом», — рассказал заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» Евгений Васильев.

В политехе уверяют, что производство будет стоить дешевле, чем покупка импортных деталей. Планируется выпускать около тысячи «Форсунок» в месяц.

Ранее Город55 рассказывал, что омские ученые придумали новый способ борьбы с космическим мусором.

Ученые из Омска придумали, как бороться с космическим мусором
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#Наука#Омск#Омская область#Производство#Нефтепереработка#Нефтегазовая отрасль#Ученые#Евгений Игишев#Оборудование
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