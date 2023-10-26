Ученые из омского политеха создали аналог импортных деталей для нефтепереработки

Posted Вчера, 06:52
Published Вчера, 06:52
Modified Вчера, 06:54
Updated Вчера, 06:54
Ученые из ОмГТУ изготовили партию деталей для нефтепереработки, которые заменят импортные аналоги. Подробности сегодня, 26 октября, рассказали на сайте вуза.
В процессе переработки нефти особую роль играют катализаторы. Они запускают и ускоряют химические процессы. Раньше катализаторы приходили из-за границы, но после того, как поставки были прекращены, встала задача заменить их на отечественные аналоги.
«Для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности мы создали изделие — „Форсунка“, которое используется в качестве основного расходного материала. В специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре. В результате данным решением нам удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом», — рассказал заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» Евгений Васильев.
В политехе уверяют, что производство будет стоить дешевле, чем покупка импортных деталей. Планируется выпускать около тысячи «Форсунок» в месяц.
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