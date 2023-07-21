Ученые из Омска придумали, как бороться с космическим мусором

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Если околоземное пространство продолжат забивать мусором, то человечество рискует потерять возможность отправиться в космос. Проект «Эврика» посетил Омский политех, где разработали новаторский аппарат для очистки космоса. Эта разработка имеет свои преимущества по сравнению с иностранными аналогами и может быть реализована с использованием уже существующих технологий.
«В околоземном космическом пространстве насчитывается уже более 40 тысяч объектов крупногабаритного космического мусора. Вообще, любой космический мусор — это чаще всего объекты искусственного происхождения. За эпоху освоения космоса, то есть за последние 60 лет, масса отработавших спутников и ступеней ракет, оставшихся на орбите, достигла критической точки. Если не решать эту проблему, то в дальнейшем выход в космос будет вообще закрыт для землян», — рассказал младший научный сотрудник ИНОЦ «Космическая экология» Сергей Онищук изданию «Омск — Регион».
Космический уборщик, разработанный в ОмГТУ пока рассчитан на один полет. Он сможет собрать мусор от одного спутника или ступени и увести его на орбиту утилизации. В дальнейшем проект планируют доработать, чтобы запускать уборщик до 5 раз в год.
Особенность разработки в том, что в каждом углу буксира будет стоять по три небольших двигателя, что сделает его более маневренным.
Профессор кафедры «Авиа- и ракетостроения» ОмГТУ Валерий Трушляков рассказал о способах реализации подобных проектов по очистке космоса.
«У нас на земле население платит за вывоз мусора оператору. По такой же системе планируется собирать деньги со всех, кто летает в космос, и на эти деньги нанимать людей, которые почистят околоземное пространство. Поэтому сейчас все передовые государства занимаются отработкой технологий сбора космического мусора, так как вскоре это может стать очень прибыльным занятием», — сообщил Валерий Трушляков.
Ранее Город55 рассказывал, что омские ученые создали работающие на спирте и воде космические двигатели. Благодаря этой разработке специалисты смогут создать орбитальные спутники с высокой маневренностью.