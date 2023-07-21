Ученые из Омска придумали, как бороться с космическим мусором

Космический уборщик, разработанный в ОмГТУ пока рассчитан на один полет. Он сможет собрать мусор от одного спутника или ступени и увести его на орбиту утилизации. В дальнейшем проект планируют доработать, чтобы запускать уборщик до 5 раз в год.