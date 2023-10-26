Экс-игрок омского «Авангарда» Мирошниченко вошел в топ-10 хоккеистов востока АХЛ

Posted Вчера, 05:42
Published Вчера, 05:42
Modified Вчера, 05:44
Updated Вчера, 05:44
Бывший игрок омского «Авангарда» Иван Мирошниченко вошел в десятку перспективных игроков Восточной конференции АХЛ, сообщили 26 октября на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. В настоящие время хоккеист выступает за «Херши Беарс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс».
В «Херши» на счету Мирошниченко три очка. В пяти матчах форвард забил две шайбы и отдал одну результативную передачу. «Вашингтон» выбрал его под 20-м номером на драфте 2022 года.
В начале мая омский «Авангард» и 19-летний нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В минувшем регулярном сезоне КХЛ за Мирошниченко сыграл за «ястребов» 26 матчей, в которых забил 3 шайбы и записал на свой счет одну результативную передачу. В марте 2022 года у нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина — заболевание лимфатической системы. Он лечился в Германии и завершил полный курс лечения от рака в июле. В середине октября Иван вернулся к тренировкам.