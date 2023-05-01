Нападающий омского «Авангарда» Мирошниченко расторг контракт и засобирался в НХЛ

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Омский «Авангард» и 19-летний нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба.
«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным», — считает генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
По мнению Курьянова, вместо поездки в НХЛ, Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе КХЛ, тем более в минувшем сезоне ему давали такую возможность.
«Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг — вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче. К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали», — отметил генменеджер» ястребов».
При этом, несмотря на расторжение контракта, права на Ивана Мирошниченко остаются за «Авангардом».
Добавим, что в минувшем регулярном сезоне КХЛ за «Авангард» Мирошниченко сыграл 26 матчей, в которых забил 3 шайбы и записал на свой счет одну результативную передачу. В марте 2022 года у нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина — заболевание лимфатической системы. Он лечился в Германии и завершил полный курс лечения от рака в июле. В середине октября Иван вернулся к тренировкам.
Ранее Город55 сообщал, что сегодня стало известно, что «ястребов» покинули сразу 7 игроков.