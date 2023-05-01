Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Изображение материала

Нападающий омского «Авангарда» Мирошниченко расторг контракт и засобирался в НХЛ

1 мая 2023, 12:30
Фото: ХК Авангард
Иван Мирошниченко хочет продолжить карьеру в НХЛ
В клубе такое решение хоккеиста посчитали преждевременным, но мешать не стали.

Омский «Авангард» и 19-летний нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба.

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным», — считает генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

По мнению Курьянова, вместо поездки в НХЛ, Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе КХЛ, тем более в минувшем сезоне ему давали такую возможность.

«Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг — вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче. К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали», — отметил генменеджер» ястребов».

При этом, несмотря на расторжение контракта, права на Ивана Мирошниченко остаются за «Авангардом».

Добавим, что в минувшем регулярном сезоне КХЛ за «Авангард» Мирошниченко сыграл 26 матчей, в которых забил 3 шайбы и записал на свой счет одну результативную передачу. В марте 2022 года у нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина — заболевание лимфатической системы. Он лечился в Германии и завершил полный курс лечения от рака в июле. В середине октября Иван вернулся к тренировкам.

Ранее Город55 сообщал, что сегодня стало известно, что «ястребов» покинули сразу 7 игроков.

Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов
Узнать подробнее
#Общество#Город#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Хоккей#Новости#Омск#Омская область#Россия#Иван Мирошниченко#Антон Курьянов#Василий Попов
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Сегодня, 07:19
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Сегодня, 05:13
Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд
Сегодня, 13:07
Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
Сегодня, 11:23
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Сегодня, 05:59
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Сегодня, 08:14