Нападающий омского «Авангарда» Мирошниченко расторг контракт и засобирался в НХЛ

Добавим, что в минувшем регулярном сезоне КХЛ за «Авангард» Мирошниченко сыграл 26 матчей, в которых забил 3 шайбы и записал на свой счет одну результативную передачу. В марте 2022 года у нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина — заболевание лимфатической системы. Он лечился в Германии и завершил полный курс лечения от рака в июле. В середине октября Иван вернулся к тренировкам.