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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:13

В омском транспорте в этом году нашли больше тысячи нарушений

Утренняя давка. В Омске прокурор остался недоволен поездкой в автобусе

20 октября 2023, 08:07
Фото: Прокуратура Омской области

В омском транспорте в этом году нашли больше тысячи нарушений

Сотрудники ведомства проехали по маршруту № 24.

Сегодня, 20 октября, сотрудники прокуратуры проверили работу транспорта в Кировском округе Омска и проехали по маршруту № 24. На кадрах, предоставленным ведомством, видно, что в утренний час пик в автобусе образовалась давка.

Фото: Прокуратура Омской области
«По результатам прокурорской проверки также будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц администрации Омска по организации транспортного обеспечения жителей областного центра», — сообщили в ведомстве.

Всего в 2023 году прокуратура нашла больше тысячи нарушений в работе общественного транспорта.

Также сегодня в мэрии состоялось важное назначение касающееся пассажирских перевозок. В департамент транспорта на должность заместителя директора пришел работать Сергей Фальковский.

В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
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#Транспорт#Омск#Прокуратура#Расписание#Администрация#Кировский округ#Евгений Игишев#Права пассажиров
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