Утренняя давка. В Омске прокурор остался недоволен поездкой в автобусе

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сегодня, 20 октября, сотрудники прокуратуры проверили работу транспорта в Кировском округе Омска и проехали по маршруту № 24. На кадрах, предоставленным ведомством, видно, что в утренний час пик в автобусе образовалась давка.
«По результатам прокурорской проверки также будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц администрации Омска по организации транспортного обеспечения жителей областного центра», — сообщили в ведомстве.
Всего в 2023 году прокуратура нашла больше тысячи нарушений в работе общественного транспорта.
Также сегодня в мэрии состоялось важное назначение касающееся пассажирских перевозок. В департамент транспорта на должность заместителя директора пришел работать Сергей Фальковский.