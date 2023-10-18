«КСУ лихорадит»: в Омском горсовете обсудили ситуацию в похоронной сфере

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Сегодня в Омском горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКК. Одним из пунктов повестки был доклад о выполнении подпрограммы «Развитие похоронного дела», которая является частью программы «Формирование комфортной городской среды».
Докладчик, заместитель главы ДГХ Владимир Сыркин, рассказал собравшимся о текущем положении дел. Город55 уже писал о том, что ситуация достаточно сложная: во время предыдущего обсуждения, в феврале текущего года, депутатам рассказали, что мест на действующих кладбищах хватит всего на 2 года. Чиновникам тогда порекомендовали искать землю на территории соседних районов, но теперь выяснилось, что эти поиски не увенчались успехом. Администрация Омского района мэрии отказала (9 конкретных участков, о которых шла речь, оказались частными), администрация Надеждинского сельского поселения пока не ответила на запрос.
— Совершенно непонятно, в каком направлении развивается похоронная отрасль, — констатировал на сегодняшнем заседании депутат Алексей Провозин.
Сыркин в своем докладе рассказывал главным образом о текущей работе: с кладбищ вывозят мусор, на них проводят дератизацию, пилят деревья… Депутатам явно было недостаточно всего этого — они увидели, что по факту выделяемые из бюджета деньги тратятся только на текущую работу.
— «Развитие похоронного дела» — это подпрограмма программы «Формирование комфортной городской среды». Так скажите, пожалуйста, когда мы начнем жить комфортно в плане захоронений? — спросил Аркадий Лунев.
Сыркин ответил, что с новыми захоронениями уже начинаем, а со старыми «будем по мере возможности пытаться со следующего года».
Кстати, чиновник занимает свой пост в ДГХ всего 3 месяца, и в бюджетном учреждении «Комбинат специальных услуг» директор поменялся тогда же, в июле. Судя по сегодняшнему обсуждению, депутаты понимают, что предъявлять претензии действующему руководству несправедливо: проблемы возникли давно.
— КСУ лихорадит, — мрачно констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Проиграна война с частниками за копание могил, за изготовление памятников. Теперь остался только минимум функций.
В любом случае администрация пытается решать проблему дефицита земли. В районе Морозовки и на Левобережье должны появиться два новых кладбища, к Старо-Северному мемориальному кладбищу добавят 33 гектара земли, будет расширено кладбище в Осташково.
Депутаты приняли доклад Сыркина к сведению (от комитета больше ничего и не требовалось). Теперь ситуация в похоронной сфере станет предметом рассмотрения на пленарном заседании городского Совета.