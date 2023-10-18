«КСУ лихорадит»: в Омском горсовете обсудили ситуацию в похоронной сфере

Докладчик, заместитель главы ДГХ Владимир Сыркин, рассказал собравшимся о текущем положении дел. Город55 уже писал о том, что ситуация достаточно сложная: во время предыдущего обсуждения, в феврале текущего года, депутатам рассказали, что мест на действующих кладбищах хватит всего на 2 года. Чиновникам тогда порекомендовали искать землю на территории соседних районов, но теперь выяснилось, что эти поиски не увенчались успехом. Администрация Омского района мэрии отказала (9 конкретных участков, о которых шла речь, оказались частными), администрация Надеждинского сельского поселения пока не ответила на запрос.