В Омске мусульманское и иудейское кладбища получат вероисповедальный статус

При этом как отметил на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков, допускается захоронение на вероисповедальном кладбище умерших другой веры. Возможно это в случае, если здесь до получения кладбищем вероисповедального статуса были погребены близкие родственники умершего.