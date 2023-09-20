В Омске мусульманское и иудейское кладбища получат вероисповедальный статус

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
В решение Омского городского совета «Об организации похоронного дела в городе Омске» собираются внести ряд изменений. Теперь отдельные кладбища смогут официально получать статус вероисповедального.
Придавать статус вероисповедального месту погребения, расположенному на территории города, сможет Омский горсовет. Предназначены вероисповедальные кладбища для захоронения умерших одной веры.
«Для погребения умершего на вероисповедальном кладбище лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, представляет в администрацию города Омска письменное ходатайство о погребении на вероисповедальном кладбище, согласованное религиозным объединением соответствующей конфессии, к которой при жизни относился умерший», — говорится в проекте решения.
При этом как отметил на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков, допускается захоронение на вероисповедальном кладбище умерших другой веры. Возможно это в случае, если здесь до получения кладбищем вероисповедального статуса были погребены близкие родственники умершего.
Добавим, что Мусульманское и Ново-Еврейское кладбища расположены в Омске на улице 10 лет Октября. Также в Центральном округе, в районе улицы 3-я Береговая, находится Старо-Еврейское кладбище.