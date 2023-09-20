Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Иллюстрация

В Омске мусульманское и иудейское кладбища получат вероисповедальный статус

20 сентября 2023, 05:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
Кладбища будут предназначены для захоронения умерших одной веры.

В решение Омского городского совета «Об организации похоронного дела в городе Омске» собираются внести ряд изменений. Теперь отдельные кладбища смогут официально получать статус вероисповедального.

Придавать статус вероисповедального месту погребения, расположенному на территории города, сможет Омский горсовет. Предназначены вероисповедальные кладбища для захоронения умерших одной веры.

«Для погребения умершего на вероисповедальном кладбище лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, представляет в администрацию города Омска письменное ходатайство о погребении на вероисповедальном кладбище, согласованное религиозным объединением соответствующей конфессии, к которой при жизни относился умерший», — говорится в проекте решения.

При этом как отметил на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков, допускается захоронение на вероисповедальном кладбище умерших другой веры. Возможно это в случае, если здесь до получения кладбищем вероисповедального статуса были погребены близкие родственники умершего.

Добавим, что Мусульманское и Ново-Еврейское кладбища расположены в Омске на улице 10 лет Октября. Также в Центральном округе, в районе улицы 3-я Береговая, находится Старо-Еврейское кладбище.

На новый забор для омского Ново-Кировского кладбища потратят полмиллиона рублей
Узнать подробнее
#Омск#Кладбище#Новости#Религия#Городской Совет#Похороны#Юлия Истомина
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Вчера, 06:50
В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
Сегодня, 02:43
В Омске завели «уголовку» из-за ДТП, в котором подросток сбил ребенка
Сегодня, 05:16
Названо место проведения инаугурации Виталия Хоценко в Омске
Сегодня, 04:51
Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области
Сегодня, 04:23
Руководитель аппарата мэра Омска станет седьмым заместителем Сергея Шелеста
Вчера, 11:08