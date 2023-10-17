Укусил за голову, шею, грудь. В Омской области соседский пес напал на четырехлетку

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В пресс-центре прокуратуры Омской области рассказали о судебных разбирательствах по факту нападения собаки на четырехлетнего ребенка. Инцидент зарегистрирован 31 мая в Усть-Ишимском районе.
Суд по иску прокурора рассмотрел это дело. Известно, что мальчик катался на велосипеде рядом со своим домом в поселке Южный. В какой-то момент от соседей выбежал пес дворовой породы и напал его. Собака укусила его за голову, шею и грудь. Пострадавшему оказались необходимую помощь в больнице. Как засвидетельствовано в материалах дела, травмы были такой степени, что владельца животного не привлекли бы к уголовной ответственности.
Хозяйка собаки рассказала, что неоднократно выпускала собаку на прогулку со двора. Она признала вину, но добровольно выплачивать компенсацию морального вреда не захотела. Однако сделать ей это все же придется, так как суд вынес соответствующее решение. Женщина обязана выплатить ребенку сумму в размере 15 тыс рублей.
Отметим, что ситуации с агрессивными бездомными собаками, конечно, происходят чаще. Однако регистрируется порой и случаи, когда нападет чей-то питомец. Так, в областном центре лайка на глазах у хозяйки покусала подростка. Было возбуждено уголовное дело по данному факту.