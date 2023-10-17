Укусил за голову, шею, грудь. В Омской области соседский пес напал на четырехлетку

Суд по иску прокурора рассмотрел это дело. Известно, что мальчик катался на велосипеде рядом со своим домом в поселке Южный. В какой-то момент от соседей выбежал пес дворовой породы и напал его. Собака укусила его за голову, шею и грудь. Пострадавшему оказались необходимую помощь в больнице. Как засвидетельствовано в материалах дела, травмы были такой степени, что владельца животного не привлекли бы к уголовной ответственности.