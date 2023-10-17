Будьте осторожны. Омичи нашли енотовидную собаку, которая притворилась мертвой

Дело в том, что енотовидная собака довольна хитра. При появлении опасности она не убегает, а просто падает на землю, инсценируя смерть. Омичам советуют не трогать животное. Этот зверь является переносчиком различных инфекций и болезней, в том числе вируса бешенства. При обнаружении дикого зверя в черте города местным жителям необходимо обращаться в областную станцию по борьбе с болезнями животных.