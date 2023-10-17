Будьте осторожны. Омичи нашли енотовидную собаку, которая притворилась мертвой

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Жители областного центра рассказали о странной находке в поселке Чкаловский. На мосту омич нашел дикое животное. Это случилось сегодня утром, 17 октября. Зверь лежал неподвижно, выглядел мертвым. Горожане предположили, что это енотовидная собака. Соответствующий пост появился в паблике «О чем говорят в Омске».
Кто-то предположил, что дикое животное задрала стая бездомных собак. Другие в комментариях выдвинули версию, что гибель наступила из-за экологических проблем.
«Животные, попадая в город, мрут от выбросов. Уже не только привычные голуби на дорогах десятками, а сороки, белки. Экология в городе уничтожена», — написал омич и приложил к мнению фотографию мертвой совы.
Один из комментаторов заявил, что этот зверь может притворяться мертвым. Городу55 в БУ Омской области «Управление по охране животного мира» подтвердили эту информацию.
Дело в том, что енотовидная собака довольна хитра. При появлении опасности она не убегает, а просто падает на землю, инсценируя смерть. Омичам советуют не трогать животное. Этот зверь является переносчиком различных инфекций и болезней, в том числе вируса бешенства. При обнаружении дикого зверя в черте города местным жителям необходимо обращаться в областную станцию по борьбе с болезнями животных.
Отметим, в Омской области достаточно сложная эпидситуация по бешенству. С начала 2023 года в регионе зарегистрировано больше 25 очагов вируса. Это в пять раз больше, чем в прошлом году.