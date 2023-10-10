Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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В воскресенье вечером, 8 октября, на улице Малиновского случилось нападение собаки на ребенка. Пострадавшим оказался 14-летний житель городка Нефтяников. У него диагностировали укушенные раны лица и правого плеча.
Пес покусал ребенка у дома № 15. Мальчик гулял с другом, подошел погладить животное, но тому не понравилось знакомство. Собака при этом была на поводке без намордника с хозяйкой.
В какой-то момент пес накинулся на подростка и покусал его несколько раз. Родители пострадавшего вызвали скорую. Мальчики утверждают, что владелица животного разрешила его погладить. В то же время, по ее словам, она не разрешала подходить к питомцу. Известно, что это собака породы лайка.
45-летняя хозяйка пса проживает в соседнем дворе. Как женщина рассказала полицейским, сразу после нападения подростки убежали, так что она не успела вызвать скорую самостоятельно.
Пока что мальчик находится в больнице. У него удовлетворительное состояние. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с подростками и их родителями профилактические беседы. Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, по факту причинения подростку тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело (ст. 118 УК РФ).