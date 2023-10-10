Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка

В какой-то момент пес накинулся на подростка и покусал его несколько раз. Родители пострадавшего вызвали скорую. Мальчики утверждают, что владелица животного разрешила его погладить. В то же время, по ее словам, она не разрешала подходить к питомцу. Известно, что это собака породы лайка.