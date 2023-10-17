До весны. В Омске законсервировали городские фонтаны

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Омске городские фонтаны законсервировали до весны. Сегодня, 17 октября, рабочие занимались фонтанами на Театральной площади и в сквере 30-летия ВЛКСМ. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
«Всего в этом сезоне работало 15 городских фонтанов. Съемные насосы и электродвигатели снимают и отвозят на хранение. Чаши, как правило, закрывают специальными конструкциями, чтобы в них не скапливались листья, вода и снег», — сообщил градоначальник.
Зимой для фонтанов планируют закупить необходимые запчасти и «расходники», чтобы все было готово к весеннему запуску.
В конце сентября в Омске закрыли на зиму фонтан «Холодушка» в парке 30-летия ВЛКСМ.