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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Сегодня рабочие занимались фонтаном на Театральной площади

До весны. В Омске законсервировали городские фонтаны

17 октября 2023, 10:03
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Сегодня рабочие занимались фонтаном на Театральной площади

Омские фонтаны законсервировали на зиму

В холодное время года для фонтанов планируют закупить необходимые запчасти.

В Омске городские фонтаны законсервировали до весны. Сегодня, 17 октября, рабочие занимались фонтанами на Театральной площади и в сквере 30-летия ВЛКСМ. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

«Всего в этом сезоне работало 15 городских фонтанов. Съемные насосы и электродвигатели снимают и отвозят на хранение. Чаши, как правило, закрывают специальными конструкциями, чтобы в них не скапливались листья, вода и снег», — сообщил градоначальник.

Зимой для фонтанов планируют закупить необходимые запчасти и «расходники», чтобы все было готово к весеннему запуску.

В конце сентября в Омске закрыли на зиму фонтан «Холодушка» в парке 30-летия ВЛКСМ.

В главном омском парке из-за холодов закрыли на «зимовку» фонтан
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#Снег#Омск#Зима#Вода#Фонтаны#Сергей Шелест#Евгений Игишев#2024 год#Работы
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