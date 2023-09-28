В главном омском парке из-за холодов закрыли на «зимовку» фонтан

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В телеграм-канале «Городские парки. Омск» появилась информация о прекращении работы одного из фонтанов. К зимнему периоду подготавливают объект в парке 30-летия ВЛКСМ.
Речь идет о фонтане «Холодушка». Похожий находится на набережной в центре Омска. Однако пока известно, что только конструкцию в парке закрывают в связи с наступлением холодов.
«В следующем году, когда наступит стабильная теплая погода, фонтан „Холодушка“ снова вас порадует своим магическим шоу!», — пообещали работники парка.
Напомним, что с приходом осени в Омске перестали работать прогулочные теплоходы. Также изменения вносят в график работу садовых маршрутов. С октября уехать до дачных поселков будет возможно только по выходным.