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иллюстрация

В главном омском парке из-за холодов закрыли на «зимовку» фонтан

28 сентября 2023, 06:45
Фото: Город55
иллюстрация

В главном омском парке из-за холодов прекратил работу фонтан

О закрытии других водных объектов в городе пока не сообщалось.

В телеграм-канале «Городские парки. Омск» появилась информация о прекращении работы одного из фонтанов. К зимнему периоду подготавливают объект в парке 30-летия ВЛКСМ.

Речь идет о фонтане «Холодушка». Похожий находится на набережной в центре Омска. Однако пока известно, что только конструкцию в парке закрывают в связи с наступлением холодов.

«В следующем году, когда наступит стабильная теплая погода, фонтан „Холодушка“ снова вас порадует своим магическим шоу!», — пообещали работники парка.

Напомним, что с приходом осени в Омске перестали работать прогулочные теплоходы. Также изменения вносят в график работу садовых маршрутов. С октября уехать до дачных поселков будет возможно только по выходным.

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#Город#Омск#Омская область#Новости#Фонтан#Алина Ясинская
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