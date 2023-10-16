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В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците куриного мяса в омских ресторанах

В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците куриного мяса в омских ресторанах

16 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Новости о нехватке курицы, активно расправившиеся в СМИ и соцсетях, оказались ложными.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Так, в паблике «Омск Life» появилась информация о дефиците куриного мяса в ресторанах быстрого питания «KFC» и «Rostic's». Автор поста отмечал, что о проблеме говорит не только глава сети, но и Федерация рестораторов России.

«У нас проблемы с куриным мясом… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек», — приводит слова главы Федерации Игоря Бухарова омское сообщество.

Однако, как оказалось позже, информация является недостоверной. Сообщения о дефиците опровергло Министерство сельского хозяйства РФ, сообщив, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен этим продуктом.

«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — передают «РБК Новости» комментарий министерства.

О ситуации высказался и депутат Госдумы Сергей Лисовский. Он подчеркнул, что объем производства в России только растет, недостатка куриного мяса нет.

Однако он рассказал о другой стороне ситуации — выгоде сотрудничества птицефабрик и ресторанов быстрого питания. Лисовский считает, что сети фастфуда предлагают слишком низкие цены за качественное мясо, которое используют птицефабрики, что может быть причиной проблемы.

«На сегодняшний день объем мяса даже вырос, у нас нет дефицита.Если брать те же Rostic’s и рестораны, которые используют мясо птицы, у них достаточно высокие требования к калибровке и качеству мяса, но при этом они хотят платить очень дешево, и зачастую птицефабрикам просто невыгодно с ними работать», — отметил депутат в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины
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#Омск#Омская область#Опровержение#Мясо#Ресторан#Новости#Дефицит#Питание#Ресторанное дело#Мясо птицы#Курица#Анастасия Баянова
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