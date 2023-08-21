Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины

Такое же нарушение выявлено у еще одного ИП. 15 августа предприниматель произвел колбасы «Конская», «Домашняя с печенью», «Ливерная», «Говяжья», «Куриная с сыром», а также куринюу копченую грудку, спинки и куриный рулет из свинины в полутушах. Общий вес продукции из сырья неизвестного происхождения составил почти полтонны — 450 кг.