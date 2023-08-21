Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Специалисты управления сообщают, что 24 июля уполномоченным лицом омской предпринимательницы в систему была внесена информация о производстве копчено-вареной тушки бройлера, свиных ребрышек и «Рульки свиной». Однако в качестве сырья для этих мясных продуктов использовался отруб плечелопаточный бескостный (свиной) и хребтовый шпик свиной, что технологически невозможно.
Так проверка показала, что омская предпринимательница ввела в оборот более 52 кг продукции неизвестного происхождения.
Такое же нарушение выявлено у еще одного ИП. 15 августа предприниматель произвел колбасы «Конская», «Домашняя с печенью», «Ливерная», «Говяжья», «Куриная с сыром», а также куринюу копченую грудку, спинки и куриный рулет из свинины в полутушах. Общий вес продукции из сырья неизвестного происхождения составил почти полтонны — 450 кг.
Управление Россельхознадзора по Омской области объявило предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. За нарушение уполномоченным лицам приостановлены реквизиты доступа в ФГИС «ВетИС» компоненте «Ветис.Паспорт», сообщает пресс-служба управления.
Также отмечается, что с начала 2023 года на территории региона было выявлено более 1000 нарушений в области обработки продуктов животного происхождения.