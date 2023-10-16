Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым

Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым

16 октября 2023, 13:31
В текущем сезоне КХЛ он провел 17 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+5».

Гуляев проводит во «взрослой» команде Континентальной хоккейной лиги уже второй сезон. За это время, несмотря на юный возраст, он стабильно играет в основном составе и приносит команде важные очки.

«Гуляев еще молод, но уже закрепился в основе, принимает взрослые решения на льду. Он постоянно прогрессирует, работает над собой, что и дает результат. Мы рады, что подписали долгосрочный контракт. Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников», — отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ защитник не пропустил ни одной игры и набрал 5 очков (2 гола +3 результативных передачи) при показателе полезности «+5».

Напомним, что недавно «Авангард» расторг контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым. Он перешел в команду в мае этого года из екатеринбургского «Автомобилиста». В сезоне 23/24 он сыграл 9 матчей, в которых не набрал ни одного очка и получил показатель полезности «-5».

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Узнать подробнее
#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Контракт#Новости#Авангард хоккей#Игра#Омский авангард#Контракты#Игрок#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03