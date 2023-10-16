Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Гуляев проводит во «взрослой» команде Континентальной хоккейной лиги уже второй сезон. За это время, несмотря на юный возраст, он стабильно играет в основном составе и приносит команде важные очки.
«Гуляев еще молод, но уже закрепился в основе, принимает взрослые решения на льду. Он постоянно прогрессирует, работает над собой, что и дает результат. Мы рады, что подписали долгосрочный контракт. Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников», — отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ защитник не пропустил ни одной игры и набрал 5 очков (2 гола +3 результативных передачи) при показателе полезности «+5».
Напомним, что недавно «Авангард» расторг контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым. Он перешел в команду в мае этого года из екатеринбургского «Автомобилиста». В сезоне 23/24 он сыграл 9 матчей, в которых не набрал ни одного очка и получил показатель полезности «-5».