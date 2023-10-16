Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым

Напомним, что недавно «Авангард» расторг контракт с 31-летним нападающим Павлом Куликовым. Он перешел в команду в мае этого года из екатеринбургского «Автомобилиста». В сезоне 23/24 он сыграл 9 матчей, в которых не набрал ни одного очка и получил показатель полезности «-5».