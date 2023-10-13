Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Общая протяженность работ превысила 30 км. Во время ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена разметка. Для обеспечения безопасности на участках установили комплекс фотовидеофиксации, установлены дорожные знаки, опоры освещения и остановки общественного транспорта.
«Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание. В рамках президентского нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ завершили ремонт на двух участках 133 — 153,7 км и 153,7 — 163,1 км автомобильной дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим. Благодаря высоким темпам работы и дополнительным средствам магистрали удалось все сделать в этом году», — рассказал губернатор.
Отмечается, что ремонт участка 133 — 153,7 км дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим изначально был запланирован на 2024 год, однако благодаря высоким темпам работы закончить его удалось гораздо раньше.