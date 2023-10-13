Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»

Общая протяженность работ превысила 30 км. Во время ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена разметка. Для обеспечения безопасности на участках установили комплекс фотовидеофиксации, установлены дорожные знаки, опоры освещения и остановки общественного транспорта.