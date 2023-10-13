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Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»

Виталий Хоценко: «Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание»

13 октября 2023, 12:31
Фото: Правительство Омской области
За счет средств нацпроекта «Безопасные качественный дороги» завершен ремонт участков дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим.

Общая протяженность работ превысила 30 км. Во время ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена разметка. Для обеспечения безопасности на участках установили комплекс фотовидеофиксации, установлены дорожные знаки, опоры освещения и остановки общественного транспорта.

«Дорогам севера нашей области уделяем особое внимание. В рамках президентского нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ завершили ремонт на двух участках 133 — 153,7 км и 153,7 — 163,1 км автомобильной дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим. Благодаря высоким темпам работы и дополнительным средствам магистрали удалось все сделать в этом году», — рассказал губернатор.

Отмечается, что ремонт участка 133 — 153,7 км дороги Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим изначально был запланирован на 2024 год, однако благодаря высоким темпам работы закончить его удалось гораздо раньше.

Виталий Хоценко рассказал о строительстве дорог к сельхозобъектам в Омской области
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#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Губернатор#Губернатор области#Строительство и ремонт дорог#Строительство дорог#Новости#Анастасия Баянова#Содержание дорог
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