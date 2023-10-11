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Виталий Хоценко рассказал о строительстве дорог к сельхозобъектам в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о строительстве дорог к сельхозобъектам в Омской области

11 октября 2023, 05:47
Фото: Правительство Омской области
Одна из главных задач — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в регионе продолжается ремонт дорог к сельхозобъектам. Подробностями глава региона поделился сегодня, 11 октября, в своем телеграм-канале.

«Продолжаем ремонтировать подъезды к ведущим сельскохозяйственным объектам в Омской области. Завершилась реконструкция дорог к животноводческому комплексу в поселке Лесной Исилькульского района и СПК „Большевик“ в деревнях Ивановка и Спартак Москаленского района. Кроме того, приступаем к укладке верхнего слоя покрытия на дороге к СПК „Литковский“ по улице Лесная Тарского района. Также завершаем ремонт участка Солнцевка — Петровка с подъездом к ФАПу в Исилькульском районе», — сообщил Виталий Хоценко.

В региональном министерстве транспорта рассказали, что в прошлом году было построено 11 дорог с твердым покрытием общей протяженностью 25,8 км к объектам сельхозтоваропроизводителей. В 2023 году строят и реконструируют еще 5.

Одна из главных задач — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Также автодороги с твердым качественным покрытием помогают развиваться фермерским и подсобным хозяйствам.

#Дороги#Омск#Омская область#Губернатор#Строительство дороги#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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