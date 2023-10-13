Омская прокуратура проведет проверку после того, как пиранья откусила палец мальчику

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Полиция установила, что утром 10 октября мальчик находился дома со своим отцом. В какой-то момент ребенок решил опустить руку в аквариум с опасной рыбой, которую семья держит дома уже больше 10 лет, и она откусила ему фалангу указательного пальца.
После произошедшего годовалого мальчика доставили в районную больницу, там же врачи сообщили о случившемся в полицию.
Сейчас прокуратура Кормиловского района проводит проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики. Также в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям родителей ребенка в части исполнения обязанностей по его воспитанию, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.