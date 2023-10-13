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Published Сегодня, 11:44

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Омская прокуратура проведет проверку после того, как пиранья откусила палец мальчику

13 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI
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Жуткий случай произошел вчера в Кормиловском районе в семье ветеринарных врачей.

Полиция установила, что утром 10 октября мальчик находился дома со своим отцом. В какой-то момент ребенок решил опустить руку в аквариум с опасной рыбой, которую семья держит дома уже больше 10 лет, и она откусила ему фалангу указательного пальца.

После произошедшего годовалого мальчика доставили в районную больницу, там же врачи сообщили о случившемся в полицию.

Сейчас прокуратура Кормиловского района проводит проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики. Также в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям родителей ребенка в части исполнения обязанностей по его воспитанию, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Происшествие#Происшествия с пострадавшими#Новости#Происшествие с детьми#Рыба#Анастасия Баянова
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