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В Омске завели «уголовку» из-за ДТП, в котором подросток сбил ребенка

20 сентября 2023, 05:16
Фото: 1MI
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Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений и планировал в дальнейшем перепродать.

Омские полицейские завели уголовное дело, по факту ДТП, в котором пострадал девятилетний ребенок. Авария произошла 19 сентября в одном из дворов на бульваре Архитекторов. Водитель на автомобиле «ВАЗ-21074» сбил мальчика и скрылся с места происшествия.

Водителя задержали, им оказался 16-летний подросток. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состоял. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тысяч рублей и планировал в дальнейшем перепродать. Время от времени подросток, без разрешения родителей, ездил на «Жигулях».

«Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии объяснив свои действия состоянием шока. На улице Взлетной он бросил машину, снял государственные номера и спрятал в багажный отсек. Некоторое время спустя юноша принял решение все-таки вернуться на место аварии», — рассказали в полиции.

Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На несовершеннолетнего водителя составили 6 административных протоколов и поставили на профилактический учет.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Дети#Уголовное дело#Пострадал ребенок#Евгений Игишев
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