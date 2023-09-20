В Омске завели «уголовку» из-за ДТП, в котором подросток сбил ребенка

Водителя задержали, им оказался 16-летний подросток. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состоял. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тысяч рублей и планировал в дальнейшем перепродать. Время от времени подросток, без разрешения родителей, ездил на «Жигулях».