«Любит качели». Прокуратура проверит объявление о продаже ребенка из Омской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Объявление на сайте для продажи и покупки товаров опубликовала некая Виктория К. В публикации она указала, что ребенок «безумно любит качели», была прикреплена и соответствующая фотография. Однако желаемую стоимость женщина скрыла и предпочла написать — «цена по запросу».
Несмотря на то, что СМИ и общественность заинтересовались ситуацией только сейчас, объявление было опубликовано 2 сентября и все это время собирало просмотры. На данный момент оно снято с публикации, но его существование подтверждают многочисленные скриншоты пользователей.
Стало известно, что женщина находится в селе Лузино Омской области, с этой же геопозиции опубликовано ещё одно объявление от ее лица — о продаже телевизора.
Ситуацией заинтересовались прокурора и МВД. В ближайшее время по этому факту будет проведена проверка.