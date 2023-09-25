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Published Сегодня, 12:27

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«Любит качели». Прокуратура проверит объявление о продаже ребенка из Омской области

25 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прокуратура проведет проверку объявления о продаже ребенка из Омской области

Сейчас сомнительное объявление уже снято с публикации, однако изначально оно располагалось в разделе «Животные», подкатегории — «кошки».

Объявление на сайте для продажи и покупки товаров опубликовала некая Виктория К. В публикации она указала, что ребенок «безумно любит качели», была прикреплена и соответствующая фотография. Однако желаемую стоимость женщина скрыла и предпочла написать — «цена по запросу».

Несмотря на то, что СМИ и общественность заинтересовались ситуацией только сейчас, объявление было опубликовано 2 сентября и все это время собирало просмотры. На данный момент оно снято с публикации, но его существование подтверждают многочисленные скриншоты пользователей.

Стало известно, что женщина находится в селе Лузино Омской области, с этой же геопозиции опубликовано ещё одно объявление от ее лица — о продаже телевизора.

Ситуацией заинтересовались прокурора и МВД. В ближайшее время по этому факту будет проведена проверка.

Фото: Атас.Инфо
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