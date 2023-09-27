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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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«Подобное уже было». В деле о продаже ребенка из Омской области появились подробности

27 сентября 2023, 13:55
Фото: 1MI
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В деле о продаже ребенка из Омской области появились неожиданные подробности

Стало известно, что мать ребенка уже знакома полиции и ранее публиковала подобные объявления.

Объявление о продаже мальчика появилось на сайте для покупки и продажи вещей еще 2 сентября, но стало распространяться в интернете только несколько дней назад. После активных публикаций в СМИ оно было удалено, однако пользователи успели сохранить скриншоты, что доказывает его существование.

Ситуацией заинтересовался следственный комитет, уже возбуждено уголовное дело. Так как геолокация продавца была указана в Новосибирске, а объявление опубликовано с аккаунта женщины из села Лузино Омской области, новосибирские следователи направили омским коллегам поручение установить личность матери и ребенка.

Неожиданно выяснилось, что омским следователям эта женщина уже знакома. Она действительно проживает в Лузино и ранее занималась публикацией подобных объявлений.

«У нее есть ребенок 2022 года рождения, сын. Более того, летом этого года в интернете уже было опубликовано подобное объявление. Проводилась проверка. Сейчас будем разбираться в новой ситуации», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах Омска.

Сотрудники новосибирских СМИ связались с женщиной в социальной сети, однако она представилась не матерью ребенка, а подругой семьи и попыталась оправдаться.

«Полиция уже ведет расследование. Родители ни при чем. Страницу матери взломали и разместили объявление. А вообще этот аккаунт в приложении был удален еще в 2021 году, сын еще не родился даже. Фото мальчика реальное. Мать сейчас в истерике, на грани срыва. Ей очень нужны дети. Об этой ситуации она даже не знала», — написала про себя от третьего лица женщина, после чего заблокировала собеседника.

В ситуации продолжают разбираться следственные органы, сейчас проводится проверка, в ходе которой будет установлено, действительно ли аккаунт матери был взломан и кто на самом деле опубликовал это объявление.

Фото: Атас.Инфо
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#Омск#Омская область#Продажа#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости#Объявление#Объявления#Незаконная торговля#Незаконная продажа#Анастасия Баянова
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