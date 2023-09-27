«Подобное уже было». В деле о продаже ребенка из Омской области появились подробности

Объявление о продаже мальчика появилось на сайте для покупки и продажи вещей еще 2 сентября, но стало распространяться в интернете только несколько дней назад. После активных публикаций в СМИ оно было удалено, однако пользователи успели сохранить скриншоты, что доказывает его существование.