«Подобное уже было». В деле о продаже ребенка из Омской области появились подробности

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Объявление о продаже мальчика появилось на сайте для покупки и продажи вещей еще 2 сентября, но стало распространяться в интернете только несколько дней назад. После активных публикаций в СМИ оно было удалено, однако пользователи успели сохранить скриншоты, что доказывает его существование.
Ситуацией заинтересовался следственный комитет, уже возбуждено уголовное дело. Так как геолокация продавца была указана в Новосибирске, а объявление опубликовано с аккаунта женщины из села Лузино Омской области, новосибирские следователи направили омским коллегам поручение установить личность матери и ребенка.
Неожиданно выяснилось, что омским следователям эта женщина уже знакома. Она действительно проживает в Лузино и ранее занималась публикацией подобных объявлений.
«У нее есть ребенок 2022 года рождения, сын. Более того, летом этого года в интернете уже было опубликовано подобное объявление. Проводилась проверка. Сейчас будем разбираться в новой ситуации», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах Омска.
Сотрудники новосибирских СМИ связались с женщиной в социальной сети, однако она представилась не матерью ребенка, а подругой семьи и попыталась оправдаться.
«Полиция уже ведет расследование. Родители ни при чем. Страницу матери взломали и разместили объявление. А вообще этот аккаунт в приложении был удален еще в 2021 году, сын еще не родился даже. Фото мальчика реальное. Мать сейчас в истерике, на грани срыва. Ей очень нужны дети. Об этой ситуации она даже не знала», — написала про себя от третьего лица женщина, после чего заблокировала собеседника.
В ситуации продолжают разбираться следственные органы, сейчас проводится проверка, в ходе которой будет установлено, действительно ли аккаунт матери был взломан и кто на самом деле опубликовал это объявление.