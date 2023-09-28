Житель Омской области пришел в больницу после самокастрации

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Называевском районе Омской области силовики выясняют все обстоятельства инцидента с 32-летним жителем села Лорис-Меликово, который лишился мошонки.
«В понедельник, 25 сентября, около 23:30 в Называевскую ЦРБ был госпитализирован мужчина, у которого диагностировали двухстороннюю орхиэнтомию, то есть удаление обоих яичек», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте с весьма нетипичной травмой медики сообщили силовикам. Они опросили пострадавшего и очевидцев и выяснили, что мужчина кастрировал себя сам. В тот вечер он взял нож, отрезал себе мошонку, после чего преспокойно пришел в больницу.
Как выяснили Город55, пострадавший страдает психическим заболеванием.