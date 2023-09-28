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Published Сегодня, 06:53

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Все причины инцидента выясняют силовики

Житель Омской области пришел в больницу после самокастрации

28 сентября 2023, 06:53
Фото: 1MI
Все причины инцидента выясняют силовики

Омич отрезал себе мошонку и сам пришел в больницу

После домашней «операции» мужчину экстренно госпитализировали в ЦРБ.

В Называевском районе Омской области силовики выясняют все обстоятельства инцидента с 32-летним жителем села Лорис-Меликово, который лишился мошонки.

«В понедельник, 25 сентября, около 23:30 в Называевскую ЦРБ был госпитализирован мужчина, у которого диагностировали двухстороннюю орхиэнтомию, то есть удаление обоих яичек», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с весьма нетипичной травмой медики сообщили силовикам. Они опросили пострадавшего и очевидцев и выяснили, что мужчина кастрировал себя сам. В тот вечер он взял нож, отрезал себе мошонку, после чего преспокойно пришел в больницу.

Как выяснили Город55, пострадавший страдает психическим заболеванием.

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