Житель Омской области пришел в больницу после самокастрации

О пациенте с весьма нетипичной травмой медики сообщили силовикам. Они опросили пострадавшего и очевидцев и выяснили, что мужчина кастрировал себя сам. В тот вечер он взял нож, отрезал себе мошонку, после чего преспокойно пришел в больницу.