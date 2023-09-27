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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Девочку доставили в детскую больницу и поместили в реанимацию

Стали известны детали происшествия с девочкой, упавшей с большой высоты в Омске

27 сентября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Девочку доставили в детскую больницу и поместили в реанимацию

В Омске пятиклассница выжила после падения с 45-метровой высоты

Сейчас ребенок находится в реанимации детской больницы, за ее жизнь борются врачи.

Городу55 стали известны подробности инцидента в доме по улице Орджоникидзе 268 корпус 1, где сегодня днем с высоты упала 12-летняя девочка.

«Все произошло приблизительно в 15:30–16 часов. Девочка выпала с 16-го этажа и выжила. Сейчас ребенок находится в реанимации ДГКБ № 3», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Известно, что школьница воспитывалась в благополучной семье, и на данном этапе силовики исключают несчастный случай.

Между тем, как выяснил Город55, пострадавшая девочка училась в пятом классе школы № 91.

В Омске 12-летняя девочка выпала из 16-этажного дома
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