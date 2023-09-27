Стали известны детали происшествия с девочкой, упавшей с большой высоты в Омске

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Городу55 стали известны подробности инцидента в доме по улице Орджоникидзе 268 корпус 1, где сегодня днем с высоты упала 12-летняя девочка.
«Все произошло приблизительно в 15:30–16 часов. Девочка выпала с 16-го этажа и выжила. Сейчас ребенок находится в реанимации ДГКБ № 3», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Известно, что школьница воспитывалась в благополучной семье, и на данном этапе силовики исключают несчастный случай.
Между тем, как выяснил Город55, пострадавшая девочка училась в пятом классе школы № 91.