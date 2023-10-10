Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове

Всего в нынешнем году планируют привести в порядок 129 жилых домов. 72 из них уже сданы, еще в 8 в настоящее время ведутся работы. Помимо Стаханова, здания восстанавливают в Ирмино и Алмазной. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах.