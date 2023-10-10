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Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове

Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове

10 октября 2023, 05:29
Фото: Правительство Омской области
Работы ведутся в рамках соглашения между правительством Омской области и администрацией Стаханова.

Омичи помогают восстанавливать жилые дома, школы и больницы в Стаханове. Работы ведутся в рамках соглашения между правительством Омской области и администрацией Стаханова.

Всего в нынешнем году планируют привести в порядок 129 жилых домов. 72 из них уже сданы, еще в 8 в настоящее время ведутся работы. Помимо Стаханова, здания восстанавливают в Ирмино и Алмазной. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах.

«Перед нами поставлена важная задача — создать комфортные условия для проживания жильцам домов одной из новых российских территорий. Восстановительные работы доверены региональному оператору капитального ремонта Омской области. Работы на социально значимых объектах проводятся с соблюдением всех строительных норм и сроков сдачи объектов», — рассказал директор фонда капремонта Александр Хомин.

Также Омская область занимается социальными объектами. В сентябре открылось для посетителей отделение МФЦ. На объекте работали около двух месяцев. Строители заменили систему отопления, выполнили капремонт здания.

Также омичи восстанавливают две школы в Стаханове. В гимназии № 11 ремонт близится к концу. Работы ведутся даже в выходные. Сдача объекта запланирована в начале ноября.

Завершаются работы по ремонту учреждения здравоохранения — Стахановского родильного дома. На объекте установлены окна и двери, заканчивается монтаж кровли и вентиляции.

#Ремонт#Омск#Омская область#Здравоохранение#Капитальный ремонт#МФЦ#Администрация#Жилые дома#Омичи#Гимназия#Больницы#Двери#Школы#Соглашение#Евгений Игишев#Стаханов#Кровля
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