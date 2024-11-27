Соглашение

По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной

В городе стартует строительство двух 17-этажных жилых домов на улице Успешная. В них будет по 269 квартир различной планировки. Проект предусматривает не только новые жилые площади, но и развитие социальной инфраструктуры: застройщик обязуется построить детский сад на 310 мест.