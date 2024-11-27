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2024
В Омской области выбрали компанию для строительства мусорного полигона
Минприроды Омской области одобрило заявку компании «Омский экологический оператор» на участие в конкурсе по созданию и управлению объектами для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов.
27 ноября, 08:58
По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной
В городе стартует строительство двух 17-этажных жилых домов на улице Успешная. В них будет по 269 квартир различной планировки. Проект предусматривает не только новые жилые площади, но и развитие социальной инфраструктуры: застройщик обязуется построить детский сад на 310 мест.
21 октября, 06:59
Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
8 октября, 06:43
Построят сами. На новую школу на Левобережье Омска потратят минимум 3,5 млрд рублей
19 сентября, 09:19
Хоценко открыл в пешеходном Замоскворечье фотовыставку, посвященную Омской области
12 сентября, 09:55
Альтернатива действующим. Через два года в Омске появится платный мост через Омь
Губернатор Виталий Хоценко заключил соглашение с инвестором о строительстве в Омске платного моста через Омь, проект должен быть готов к 2026 году.
12 июня, 07:32
Банкоматы, теплицы и отели. Хоценко озвучил итоги работы Омской области на ПМЭФ-2024
10 июня, 14:39
Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
Трехстороннее соглашение направлено на партнерство в реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Флагман».
6 июня, 13:43
Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»
6 июня, 06:58
Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.
5 июня, 12:42
Теперь официально. Омский «Авангард» расторг контракт с Валентином Пьяновым
32-летний Валентин Пьянов в общей сложности провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей.
30 апреля, 08:33
2023
Стройка за 2 миллиарда. Кто станет концессионером платного моста через Омь в Омске
25 декабря 2023, 07:42
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
23 декабря 2023, 03:59
Виталий Хоценко подписал соглашение с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв»
Соглашение о сотрудничестве было подписано на выставке-форуме «Россия».
18 ноября 2023, 07:07
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
10 октября 2023, 05:29
Виталий Хоценко и президент федерации волейбола подписали соглашение о сотрудничестве
4 октября 2023, 05:20
Хоценко рассказал о договоре на строительство жилья для омичей, работающих в ОПК
Сегодня, 30 августа, подписано соглашение о реализации проекта по строительству жилья для работников завода Омского транспортного машиностроения.
30 августа 2023, 14:18
Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената
До 1 сентября освещение поменяют еще в 10 школах.
29 июня 2023, 09:43
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24 июня 2023, 18:13
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
18 июня 2023, 04:00

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